Во Владимирской области хозяйка затопленной квартиры потребовала компенсацию у управляющей...

Во Владимирской области хозяйка затопленной квартиры потребовала компенсацию у управляющей компании.В августе 2022 года затопило одну из квартир многоэтажного дома. Причиной стал неисправный общедомовой стояк горячего водоснабжения. Повреждены мебель, двери, обои и полы. Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, владелица квартиры обратилась в суд с иском и потребовала управляющую компанию возместить ущерб.На судебное заседание представители компании-ответчика не явились.По итогам изучения доказательств, в том числе заключение оценщика и акт комиссионного обследования квартиры, оказалось, что управляющая компания свои обязанности по обслуживанию дома должным образом не выполняет. Компания не обеспечила своевременное обследование общедомового стояка и его замену, что и стало причиной затопления квартиры.Решение было принято заочно 19.04.2023. Теперь компания должна будет возместить ущерб (245 700 руб.), неустойку за период с 08.10.2022 по 23.03.2023 (7 560,90 руб.), компенсацию морального вреда (10 000 руб.), а также оплатить штраф (131 630,05 руб.), судебные издержки (10 000 руб.) и госпошлина в доход бюджета муниципального образования «Кольчугинский район» Владимирской области в размере 6 032,60 руб.Фото - pxfuel.com