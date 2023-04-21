За сутки на 21 апреля во Владимирской области произошло восемь ландшафтных пожаров, которые были ликвидированы спасателями регионального МЧС. Общая площадь возгораний составила 20 га.

За сутки на 21 апреля во Владимирской области произошло восемь ландшафтных пожаров, которые были ликвидированы спасателями регионального МЧС. Общая площадь возгораний составила 20 га. Ежедневно за обстановкой с природными пожарами следит 226 патрульных групп. С начала года произошло 226 ландшафтных пожаров на площади 451 га. За это время было составлено 28 протоколов, проводится 4 административных