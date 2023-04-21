Врачи Суздальской районной больницы совершили более 17 тысяч выездов на новых автомобилях.
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Врачи Суздальской районной больницы совершили более 17 тысяч выездов на новых автомобилях.
В августе 2022 года Суздальская районная больница в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта «Здравоохранение» получила 6 автомобилей «Лада Гранта». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава Владимирской области.
Машины распределили следующим образом: по одной «Ладе» - взрослой и детской поликлиникам Суздаля; два автомобиля передали в Боголюбовскую поликлинику; и по одному - в Гавриловскую и Новоалександровскую амбулатории.
Также в январе этого года 12 медицинских учреждений Владимирской области получили 33 новых полноприводных автомобиля «Нива Трэвел» на общую сумму свыше 31 миллиона рублей.
Из них 3 новенькие «Нивы» поступили в Суздальскую районную больницу. С первого февраля машины ввели в эксплуатацию, две из них закреплены за поликлиникой Суздаля, одна – за поликлиникой поселка Боголюбово.
"Автомобили используются для обслуживания вызовов, доставки биоматериалов с ФАПов и амбулаторий в лабораторию больницы, доставки (при необходимости) до жителей удаленных поселков лекарственных препаратов, а также для доставки медицинских документов для ФАПов и амбулаторий. Ежемесячно каждый автомобиль для этих целей совершает от 300 до 400 выездов", - рассказал Дмитрий Ильичев, начальник отдела материально-технического снабжения Суздальской районной больницы.
Фото: Министерство здравоохранения Владимирской области