Врачи Суздальской районной больницы совершили более 17 тысяч выездов на новых автомобилях. В...

Врачи Суздальской районной больницы совершили более 17 тысяч выездов на новых автомобилях.В августе 2022 года Суздальская районная больница в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта «Здравоохранение» получила 6 автомобилей «Лада Гранта». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава Владимирской области.Машины распределили следующим образом: по одной «Ладе» - взрослой и детской поликлиникам Суздаля; два автомобиля передали в Боголюбовскую поликлинику; и по одному - в Гавриловскую и Новоалександровскую амбулатории.Также в январе этого года 12 медицинских учреждений Владимирской области получили 33 новых полноприводных автомобиля «Нива Трэвел» на общую сумму свыше 31 миллиона рублей.Из них 3 новенькие «Нивы» поступили в Суздальскую районную больницу. С первого февраля машины ввели в эксплуатацию, две из них закреплены за поликлиникой Суздаля, одна – за поликлиникой поселка Боголюбово."Автомобили используются для обслуживания вызовов, доставки биоматериалов с ФАПов и амбулаторий в лабораторию больницы, доставки (при необходимости) до жителей удаленных поселков лекарственных препаратов, а также для доставки медицинских документов для ФАПов и амбулаторий. Ежемесячно каждый автомобиль для этих целей совершает от 300 до 400 выездов", - рассказал Дмитрий Ильичев, начальник отдела материально-технического снабжения Суздальской районной больницы.Фото: Министерство здравоохранения Владимирской области