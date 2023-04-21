Заместитель руководителя ВГТРК Рифат Сабитов презентовал Научно-образовательный портал. На днях...

Заместитель руководителя ВГТРК Рифат Сабитов презентовал Научно-образовательный портал.На днях Рифат Сабитов (общественный и политический деятель, кандидат политических наук) провёл заседание Общественного совета при Минцифре России.Известно, что обсуждалась презентация нового научно-образовательного портала «Большая российская энциклопедия». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Общественная палата РФ".Над проектом работают профессора, доктора наук, специальные энциклопедические службы и др. Официальный запуск общенационального интерактивного портала «Большая российская энциклопедия» (БРЭ) ожидается в мае текущего года.В данный момент портал работает в тестовом режиме, опубликовано уже более 25 000 статей.Председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов в своём выступлении отметил, что подобны проекты всегда востребованы и актуальны. Но, к сожалению, в текущей ситуации, когда масс-медиа становятся средством распространения «фейков», манипуляцией общественным мнением, полезные (научные) проекты остаются без должного внимания.Станет ли «Большая российская энциклопедия» альтернативой «Википедии»? Руководитель Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина отмечает, что данный проект — принципиально иной. Уникален по принципам создания, модерации и уровню контента.Известно, что с мая 2022 года по 18 апреля 2023 года портал посетило около 12,6 млн пользователей.Напомним, печатная версия Большой российской энциклопедии, ставшая преемницей советского издания, выходила в стране в 2004-2017 годах. Собрание насчитывает 35 томов. Общее количество статей в них превышает 80 тысяч. Именно эти материалы и легли в основу нового уникального проекта - портала «Большая российская энциклопедия» (https://bigenc.ru/).Фото: официальный телеграм-канал «Общественная палата РФ»