В эти выходные состоится Всероссийский субботник. Мэрия Владимира приглашает жителей 22 апреля вместе навести порядок в родном городе.

В эти выходные состоится Всероссийский субботник. Мэрия Владимира приглашает жителей 22 апреля вместе навести порядок в родном городе.Владимирцев просят отмыть стены и двери подъездов, убрать с лестничных пролётов зимний инвентарь, очистить придомовую территорию. Власти уверены, что кто-то из горожан захочет покрасить лавочку, забор, высадить цветы или деверья. Подобные инициативы не возбраняются, а лишь приветствуются. Принять участие в благом деле может каждый.Также городская администрация приглашает жителей принять . Выбрать нуждающуюся в реновации территорию можно до 31 мая.