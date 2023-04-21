На скамье подсудимых оказались два азербайджанца – Мамедов и Худиев, а также владимирец Журавлёв.

Во Владимире вынесен приговор по делу об убийствах, совершённых более 10 лет назад. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.На скамье подсудимых оказались два азербайджанца – Мамедов и Худиев, а также владимирец Журавлёв.«В марте 2010 года они совершили заказное убийство. Вечером 6 марта иностранцы приехали на машине к дому жертвы на улицу Менделеева. Зайдя в гараж Худиев дважды выстрелил в голову и грудь владимирца. Через два года Журавлёв по указанию организатора преступления – Мамедова, совершил убийство жительницы Владимира, чтобы скрыть мошенническую схему, по которой гражданка лишалась квартиры. Душегуб, представившись сотрудником полиции и продемонстрировав поддельное удостоверение, проник в дом. Далее он вырубил её электрошокером и задушил подушкой. Кроме того, в 2009 году Журавлев совершил убийство ещё одной жительницы областного центра. Он спаивал знакомую, обещая решить проблемы с наследством в виде квартиры, доставшейся от отца. После того, как осужденный получил свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость, он привёз потерпевшую на берег реки Клязьмы и утопил её, инсценировав несчастный случай», - рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.В 2016 году Мамедов приговорён к пожизненному заключению за 19 преступлений, совершённых его бандой. Журавлёв также ранее был осуждён за мошенничества с недвижимостью.Новым приговором Худиев получил лет тюрьмы, а Журавлёв – 24 года.