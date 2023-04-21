Жителям Владимира запретили останавливаться и парковать свои автомобили на одной из улиц. Речь...

Жителям Владимира запретили останавливаться и парковать свои автомобили на одной из улиц.Речь идёт про улицу Садовую. Официальное сообщение о запрете появилось 20 апреля.Администрация Владимира поясняет, что ограничения специально вводятся для того, чтобы обеспечить безопасность движения и увеличить пропускную способность.Теперь на дороге появились знаки «Остановка запрещена» (зн. 3.27) и «Работает эвакуатор» (зн. 8.24).Это значит, что на улице Садовой введено ограничение остановки и стоянки любых транспортных средств. В случае нарушения автомобили будут оперативно отправлять на «штраф-стоянку».Фото: pxfuel.com; официальный сайт администрации города Владимира