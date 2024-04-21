В Коврове местный житель 13 раз воспользовался банковской картой, которую нашел у торгового...

В Коврове местный житель 13 раз воспользовался банковской картой, которую нашел у торгового центра.Как выяснилось, ещё не все знают о том, что найденные банковские карты надо возвращать владельцам. И оплачивать свои покупки таким «пластиком» не стоит.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что в ноябре прошлого года мужчина нашел у торгового центра утерянную банковскую карту и 13 раз «осуществил незаконные операции», оплатив свои покупки в магазинах.Но это ещё не всё. Оказалось, что в другой раз - фигурант совершил кражу денег из кармана куртки потерпевшей, которая гостила у его сожительницы.«… Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 22 500 рублей. В ходе предварительного расследования ущерб был частично возмещен...» - пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В итоге 33-летнего мужчину заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ.Отмечается, что в данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Архив ГТРК «Владимир»