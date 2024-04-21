В Муромской ЦРБ появился современный ангиограф. В пресс-службе Правительства Владимирской области...

В Муромской ЦРБ появился современный ангиограф.В пресс-службе Правительства Владимирской области сообщают, что оборудование приобретено в рамках нацпроекта «Здравоохранение».С его помощью врачи начнут проводить диагностику системы кровообращения, оказывать экстренную медпомощь пациентам с острым коронарным синдромом и выполнять стентирование коронарных артерий.«… В перспективе – внедрение других методов лечения и диагностики сосудов сердца, головного мозга, внутренних органов и конечностей...» - поясняют в пресс-службе Правительства Владимирской области.«Мы планируем начать с вмешательств на артериях сердца у больных с острым инфарктом миокарда и хронической ишемической болезнью сердца, затем оказывать помощь больным с другими заболеваниями. Сейчас в стране очень активно развивается так называемая механическая тромбоэкстракция, когда при инсульте извлекают тромбы из артерий головного мозга. В дополнение к медикаментозному тромболизису, когда мы вводим препарат, который растворяет тромбы, появится возможность извлекать их механически при помощи специального стента или катетера. Эндоваскулярные методы лечения применяются в самых разных областях медицины, в хирургии они могут спасти конечность от ампутации, в урологии и гинекологии – избавиться от доброкачественных опухолей без травматичной операции», – сообщил заместитель главного врача Муромской ЦРБ Александр Шилкин.В настоящее время пациенты из Мурома, Меленковского, Селивановского районов и отдельных населённых пунктов Вязниковского, Гороховецкого и Гусь-Хрустального районов, требующие чрескожного коронарного вмешательства, доставляются в Областную клиническую больницу.После открытия регионального сосудистого центра территорию с населением более 150 тысяч человек начнёт обслуживать Муромская ЦРБ.Уточняется, что в данный момент проводится работа по дооснащению и лицензированию этого РСЦ. Возглавит его врач по эндоваскулярной диагностике и лечению из Владимира.В год Муромский региональный сосудистый центр планирует принимать около 1 тысячи пациентов.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области