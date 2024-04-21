Экспорт кормов для животных из Владимирской области увеличился в 3 раза. Об этом информирует...

Экспорт кормов для животных из Владимирской области увеличился в 3 раза.Об этом информирует пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.С января по апрель 2024 года под контролем специалистов с территории нашего региона в страны Азии - Таджикистан и Узбекистан автомобильным и железнодорожным транспортом было отгружено 1115 тонн кормов для животных.Отмечается, что объем экспорта превышает аналогичный период 2023 года (743 тонны) в 3 раза.Любопытно, что производителем и экспортером продукции является юридическое лицо, зарегистрированное на территории города Лакинска Владимирской области.«… Ранее по месту производства продукции инспекторами Управления был осуществлен карантинный фитосанитарный досмотр и отбор образцов. По результатам лабораторных исследований карантинные объекты не выявлены. Вся продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров...» - отмечают в пресс-службе Россельхознадзора.Фото: https://vk.com/rsnvki