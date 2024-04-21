Молодожены из Мурома станут участниками Всероссийского свадебного фестиваля, приуроченного к Году...

Молодожены из Мурома станут участниками Всероссийского свадебного фестиваля, приуроченного к Году семьи.Об этом сообщают в пресс-службе Министерства по ОДМС, ЗАГС и архивов Владимирской области.На выставке «Россия» пройдет Всероссийский свадебный фестиваль, приуроченный к Году семьиС 12 по 19 мая (2024 года) узами брака свяжут себя пары со всей России. Фестиваль откроется на Красную горку.12 мая одновременно поженятся более 100 пар со всей страны.Андрей и Алёна из Мурома представят наш регион в день старта свадебного сезона.«… Молодые люди вместе работали в агентстве недвижимости. Работа над общей задачей позволила больше узнать друг друга и понять, что у них много общего: любовь к путешествиям, взгляды на жизнь и даже вкусовые предпочтения. Так у пары начались романтические отношения, а затем появилось желание создать крепкую семью. В феврале Андрей сделал Алёне предложение, и она ответила «Да»…» - рассказывают в пресс-службе Министерства по ОДМС, ЗАГС и архивов Владимирской области.Любопытно, что еще одна пара из 33 региона зарегистрирует брак на ВДНХ 19 мая, когда в рамках Свадебного фестиваля пройдет день ЦФО. Об этих молодоженах обещали рассказать чуть позже. Известно, что их зовут Даниил и Анастасия.Фото: https://vk.com/public205991960