Проекты из Владимирской области претендуют на первую Национальную премию в сфере...

Проекты из Владимирской области претендуют на первую Национальную премию в сфере профориентации.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Сообщается, что премия «Россия – мои горизонты» поможет выявить лучшие практики в области профориентации учащихся по всей стране. Конкурс проходит в соответствии с задачами нацпроекта «Образование», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.В номинации «Лучший проект, созданный школьниками, в финал вышла работа ученицы 11 класса Зимёнковской средней школы Муромского района Дарьи Федосовой «Моя будущая профессия – врач-ветеринар».Дарья – участница проекта «Билет в будущее», она уже определилась с профессией. В проекте школьница рассказывает о своих намерениях возродить в посёлке Зимёнки разведение коров красногорбатовской породы и открыть собственную ветеринарную клинику. Девушка уже разработала план личностного и профессионального роста с 2022 по 2037 год, который включает в себя получение высшего образования и дальнейшее совершенствование в выбранном деле.В номинации «Школа № 1 в Единой модели профориентации» в финал вышел проект «Ключ к успеху: профориентация для будущего школы №3 города Юрьева-Польского.Учебное заведение представило на конкурс комплексный подход по реализации Единой модели профориентации, в рамках которого для учащихся проводятся занятия курса «Россия – мои горизонты», мастер-классы, профориентационные уроки, диагностики, индивидуальные консультации по выбору профессии и планированию карьеры, экскурсии на предприятия и общение с их сотрудниками.Это интересно!С сентября 2023 года в российских школах действует единая модель профориентации – профминимум для учеников 6 – 11-х классов. Школьники каждый четверг участвуют в занятиях основного профориентационного курса «Россия – мои горизонты».Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области