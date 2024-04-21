Разработана «дорожная карта» по строительству пансионата для пожилых граждан и инвалидов в...

Разработана «дорожная карта» по строительству пансионата для пожилых граждан и инвалидов в Юрьеве-ПольскомВ пресс-службе Правительства Владимирской области поясняют, что в здании будет всё, что нужно для полноценной и комфортной жизни пожилых людей.На днях заместитель Губернатора Константин Баранов провёл совещание по строительству пансионата в Юрьеве-Польском. В мероприятии участвовали представители министерств социальной защиты населения, архитектуры и строительства Владимирской области, подрядной организации, строительных компаний, администрации Юрьев-Польского района.Отмечается, что пансионат в Юрьеве-Польском будет возведён в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».Это будет трёхэтажный корпус для круглосуточного проживания. Для маломобильных граждан, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе, в пансионате предусмотрено отделение Милосердия.«Строительство нового стационарного учреждения для пожилых граждан и инвалидов на 150 мест, отвечающего всем современным требованиям безопасности, доступности, комфортности, запланировано на 2024-2026 годы. Это важный социальный объект. Его строительство находится на особом контроле Президента, Минтруда России и Правительства области. Открытие нового пансионата позволит снизить очерёдность в стационарные учреждения», – отметил Константин Баранов.Участники совещания разработали «дорожную карту» по организации строительства на 2024 год. По итогам встречи также поставлены задачи на весь период возведения объекта.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области