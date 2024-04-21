Крупная свалка бытовых и строительных отходов нашлась в киржачском микрорайоне Красный Октябрь. Мусор сваливали рядом с улицей Северная на землю, принадлежащую государству. Об этом

Крупная свалка бытовых и строительных отходов нашлась в киржачском микрорайоне Красный Октябрь. Мусор сваливали рядом с улицей Северная на землю, принадлежащую государству. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. О свалке писали в местных СМИ, после чего на нее обратила внимание прокуратура. Выяснилось, что свалка принадлежала юридическому лицу, работающему в Киржаче. Отходы уже увезли. Судя по