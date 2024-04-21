Лестничная площадка многоквартирного жилого дома №90 загорелась ночью 21 апреля. Спасателям сообщили о возгорании в 3:52, рассказали в пресс-службе МЧС. Предварительная площадь возгорания – 1,5

Лестничная площадка многоквартирного жилого дома №90 загорелась ночью 21 апреля. Спасателям сообщили о возгорании в 3:52, рассказали в пресс-службе МЧС. Предварительная площадь возгорания – 1,5 квадратных метра. Однако огонь представлял угрозу: пожарные спасли двух человек и еще семерых эвакуировали. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: МЧС