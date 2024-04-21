В Юрьев-Польском нетрезвый водитель может лишиться своего «BMW» Как рассказали в пресс-службе...

В Юрьев-Польском нетрезвый водитель может лишиться своего «BMW»Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, ранее - постановлением мирового судьи мужчина был подвергнут административному наказанию по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Тогда ему был назначен штраф с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.Но несмотря на это, ранним утром 4 марта мужчина вновь сел за руль принадлежащего ему автомобиля в нетрезвом виде. И на 74-м км автомобильной дороги «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский» его остановили инспекторы ДПС.Мужчине было предложено пройти освидетельствование. И тест показал, что содержание этилового спирта на один литр выдыхаемого обвиняемым воздуха превысило предельно допустимую концентрацию почти в 4 раза.В пресс-службе региональной прокуратуры уточняют, что в итоге уголовное дело направили в Юрьев-Польский районный суд. А на автомобиль обвиняемого («BMW») наложен арест. Судом будет рассмотрен вопрос о его конфискации.Иллюстрация: Fusion Brain, платформа для генерации изображений