Владимирцам запретили кормить собак и кошек в подвалах и у подъездов домов. Во Владимирской...

Владимирцам запретили кормить собак и кошек в подвалах и у подъездов домов.Во Владимирской области внесли изменения в правила к содержанию и отлову животных.На минувшей неделе в Правительстве Владимирской области состоялся брифинг начальника региональной Инспекции ветеринарии и государственного надзора в области обращения с животными Александра Григорьева. Он разъяснил представителям СМИ, какие корректировки были внесены в ряд документов.«Во Владимирской области мероприятия с безнадзорными животными осуществляются по принципу «отлов с помещением в приют, где проводится лечение, стерилизация, вакцинация и – после маркирования – возврат на прежние места обитания». Эти нормы никуда не исчезли, никаких ущемлений прав животных нет», – пояснил Александр Григорьев.Существенным изменением стало включение признаков немотивированной агрессивности у животных. Это важно при принятии решений по отлову собак с бирками.Отмечается, что число животных, проявляющих агрессию, стало увеличиваться «в геометрической прогрессии». На данный момент более 130 собак остаются в неволе. Они содержатся в частном приюте по контракту.Кроме того, исключён ряд ограничений для лиц, которые занимаются отловом бездомных животных. Если раньше к ним не допускались люди, состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере, то теперь этот пункт из документа убрали. Выяснилось, что у Госветинспекции нет полномочий устанавливать требования в сфере трудовых отношений, в том числе ограничивать деятельность по каким-либо медицинским показаниям.Из дополнительных требований содержания животных исключены и дублирующие нормы, которые уже установлены федеральным законодательством.Так, например, за непринятие владельцами мер по недопущению появления нежелательного потомства у животных, за неоказание необходимой ветеринарной помощи (и др.) предусмотрена административная ответственность.Из нововведений: теперь нельзя кормить собак и кошек в подвалах, на лестничных площадках, у подъездов многоквартирных домов.Как оказалось, в последнее время от жителей поступает большое количество жалоб на эту тему.Изменения касаются кошек и собак, у которых есть владельцы. Теперь хозяева должны организовывать кормление на своей территории, а не в местах общего пользования.В пресс-службе Правительства Владимирской области поясняют:«…Александр Григорьев внёс ясность в правовую новеллу, касающуюся запрета на кормление животных в местах, которые относятся к общему имуществу многоквартирных домов. Это дополнение было внесено после системных обращений жителей региона в Госветинспекцию. Речь идёт об ответственности граждан, которые кормят своих питомцев не в собственной квартире, а на общедомовой территории – на лестничной площадке, у подъезда. Подкармливание бездомных животных не воспрещается».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений