Владимирцев предупреждают об особенной активности клещей этой весной. Весна — время прогулок в...

Владимирцев предупреждают об особенной активности клещей этой весной.Весна — время прогулок в парке и за городом, выездов на природу и... клещей. Роспотребнадзор предупреждает об их особой активности в этом 2024-м году.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, по итогам эпидсезона прошлого года во Владимирской области зарегистрировано 2 831 обращение по поводу присасывания клещей, в том числе 642 - у детей.Зафиксировано 52 случая заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). И обнаружен один энцефалитный клещ.Как обезопасить себя от переносчиков инфекций? Полезную информацию (в виде специальных карточек) опубликовала пресс-служба администрации Владимира:Помните: если вы решили избавиться от клеща самостоятельно (чего делать не рекомендуется), обязательно отнесите его лабораторию для исследования на наличие возбудителей в течение трёх суток.А вот полезные советы и от пресс-службы Правительства Владимирской области:Фото-карточки: https://vk.com/vladimir_adm и https://t.me/region33vladimir