Владимирцы смогут покупать автомобили через Wildberries Продажи машин Chery на Wildberries...

Владимирцы смогут покупать автомобили через WildberriesПродажи машин Chery на Wildberries стартовала 18 апреля, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.Теперь заказ можно оформить по 100-процентной предоплате, а далее официальный дилер согласует с клиентом место доставки.Отмечается, что договор купли-продажи оформляется перед «выдачей» автомобиля.Первой машиной, которую можно купить на маркетплейсе, стала китайская Chery.Заказ доступен для жителей Москвы, Казани, Московской, Владимирской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.Сообщается, что постепенно зона доставки будет расширяться.Фото: rupixenon Unsplash(фотосток)