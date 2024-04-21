Владимирская область стала 30-й в Рейтинге перспективного трудоустройства. Аналитики hh.ru,...

Владимирская область стала 30-й в Рейтинге перспективного трудоустройства.Аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, представили Рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства во втором квартале 2024 года.Лидером стала Республика Татарстан, набравшая 76,59 балла. Следом за ней расположились Амурская область (76,45 балла), Еврейская АО (75,10), Забайкальский край (75,07) и Нижегородская область (74,65).Владимирская область заняла 30-е место среди перспективных для трудоустройства регионов во втором квартале, набрав 72,34 балла.За прошедший квартал регион поднялся на 2 позиции (с 32-го места на 30-ое).На одну активную вакансию в регионе приходится 2,7 резюме (по РФ в целом конкуренция за рабочие места чуть ниже – 3,5).Медиана предлагаемой зарплаты составляет 50 000 руб., при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 14 991 руб.Среди соискателей региона 80,8% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду, и только 1,1%, наоборот, хотели бы уехать из Владимирской области.В основу оценки регионов с точки зрения перспективности и привлекательности построения карьеры легли объективные статистические показатели. Например, специалисты учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства.Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки, отмечают в пресс-службе hh.ru.Фото: Andrew Neelon Unsplash(фотосток)