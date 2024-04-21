Участок на пересечении четырех улиц планируют застроить.

На пересечении Помпецкого переулка, улиц 9 Января, Гражданской и Красноармейской во Владимире планируется новая застройка. Согласно информации с официального сайта мэрии города, на данном участке предполагается возведение многоэтажного жилого комплекса с парковкой, школой и детским садом.Примерная площадь проекта составляет 2,78 гектара. В непосредственной близости от этого участка расположена зона охраны объекта культурного наследия, где находится исторический Тюремный замок.