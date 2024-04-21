Во Владимире продолжаются работы по восстановлению ограды Успенского собора. В официальном...

Во Владимире продолжаются работы по восстановлению ограды Успенского собора.В официальном сообществе Вконтакте «Государственного центра по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия» была опубликована информация о ходе работ по проведению противоаварийных и консервационных мероприятий на восточном прясле объекта культурного наследия «Ограда Успенского собора, 1865, 1873 годы».Сообщается, что подрядной организацией восстановлена кирпичная кладка вычинкой на отдельных участках внешнего фасада.Проведен локальный ремонт трещин смесью для зачеканки швов, пробурены шпуры для введения инъекционного материала. Идет подготовка к сплошному усилению кирпичной кладки инъецированием, а специалистами ГБУК ВО «Госцентр» осуществляется контроль за проведением работ.На вопрос подписчика: «Это новые кирпичи?» Специалисты ответили: «… Перекладка кирпичной кладки проводится с использованием существующего (вынутого) кирпича на известково-цементном растворе. Из-за деструкции и расслоения тела кирпичной кладки, в некоторых местах существующий кирпич заменяется на кирпич аналогичного формата с маркой по прочности согласно проекту, сохраняя порядовку и толщину швов...»Фото: https://vk.com/wall679255518_257