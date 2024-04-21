Лавку ритуальных услуг «выселяют» из жилого дома согласно действующему законодательству.

Во Владимирской области продолжается очистка жилых районов от находящихся там ритуальных агенств. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в Коврове на улице Грибоедова в жилом доме на первом этаже расположены несколько организаций.Одна из них – ритуальные услуги. Действующее законодательство запрещает демонстрировать товары подобного характера в многоквартирных домах.Прокуратура направила иск в Ковровский городской суд. Требования удовлетворили в полном объёме.