В Александровском районе прокуратура выявила нарушения на детских площадках.

В деревне Арсаки и посёлке имени Ленина прокуратура выявила ряд нарушений. Состояние детских площадок нарушает действующие правила безопасности.На площадках отсутствует покрытие и ограждения, на горке нет ступенек и другие нарушения были причиной проверок. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, площадки не имеют «хозяина», а потому не внесены в реестр муниципального имущества.На данный момент работы по ремонту детских площадок уже ведутся.