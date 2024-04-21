В Судогодском районе в ходе ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

В субботу, 20 апреля, на трассе «Владимир-Муром-Арзамас» произошло ДТП. Инцидент унёс с собой жизнь одного из водителей. Как сообщает УГИБДД по Владимирской области, водитель грузовика выехал на встречку и врезался в «ВАЗ-2115» лоб в лоб.Чтобы вытащить людей из легковой машины пришлось резать стойки. Водитель «пятнашки» умер в момент проишествия, пассажирка доставлена в реанимацию. Остальные участники ДТП не пострадали. По факту инцидента идёт проверка, обстоятельства выясняются.