При столкновении двух машин, один человек скончался на месте.

Согласно отчету ГИБДД УМВД России по Владимирской области, серьезное ДТП произошло 20 апреля около 13:45 на 47-м километре автодороги "Владимир-Муром-Арзамас".Сообщается, что водитель грузовика "Мерседес" выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с "Ладой" пятнадцатой модели. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, скорая помощь, спасатели и подразделения регионального ГУ МЧС. К сожалению, водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм на месте. Его 39-летнюю пассажирку доставили в больницу, а 20-летнему пассажиру легкового автомобиля и водителю грузовика госпитализация не потребовалась - после медицинской помощи их отпустили домой.