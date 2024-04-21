В прошлом году житель Коврова нашёл в торговом центре банковскую карту и оплатил ею 13 покупок.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в прошлом году житель Коврова нашёл банковскую карту. Он 13 раз оплатил ею товары и тем самым «осуществил незаконные операции».От действий подозреваемого также пострадала другая женщина. Когда она ночевала у сожительницы фигуранта, мужчина выкрал из её кармана деньги. Общая сумма ущерба составила более 22,5 тысяч рублей. Обвиняемый заключён под стражу, уголовное дело направлено в суд.