Жарко и ветрено: владимирцев ожидает +20°C. 22 марта владимирцев ожидает почти лето! Очень тепло,...

Жарко и ветрено: владимирцев ожидает +20°C.22 марта владимирцев ожидает почти лето! Очень тепло, но при этом облачно и ветрено.По информации синоптиков Гидрометцентра России, температура будет выше нормы на 4 градуса.22 марта днём воздух прогреется до +20°C. К вечеру температура опустится, нас ожидает +15°C к 18:00 и +8°C к 00:00.Атмосферное давление в течение дня снова начнёт повышаться (с крайне низкого) и достигнет 751 мм ртутного столба.Прогнозируемые ветер — южный и юго-западный, до 6-8 метров в секунду.А еще на днях — на Земле была зарегистрирована сильная магнитная буря (19-20 апреля) — G3. Что способствовало появлению полярных сияний во Владимирской области.Фото: Александр Каширцев Поселок Малыгино, Владимирская областьПо состоянию на текущий момент - на Солнце пока не регистрировалось вспышек высшего балла. Но прогноз на их формирование в ближайшие 2-3 дня остаётся на одном из самых высоких уровней с начала 2024 года.Фото: Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений