Житель Владимира остался без денег и товара, «купив» кроссовки в популярном мессенджере Об этой...

Житель Владимира остался без денег и товара, «купив» кроссовки в популярном мессенджереОб этой истории рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В конце марта житель Владимира, воспользовавшись выгодным предложением, заказал кроссовки в популярном мессенджере.Договорившись с продавцом, мужчина перевел деньги (8 500 рублей) на указанный счет, однако, обувь так и не получил. А продавец перестал выходить на связь.«… Оперуполномоченные уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность злоумышленника, 18-летнего жителя соседнего региона...» - пояснили в пресс-службе УМВД.Фигурант был задержан на территории Московской области. В содеянном он сознался, пояснив, что изначально не планировал отправлять товар.Следователем СУ УМВД России по городу Владимиру в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам «Мошенничества».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений