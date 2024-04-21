Житель Владимира остался без денег и товара, «купив» кроссовки в популярном мессенджере
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Житель Владимира остался без денег и товара, «купив» кроссовки в популярном мессенджере
Об этой истории рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
В конце марта житель Владимира, воспользовавшись выгодным предложением, заказал кроссовки в популярном мессенджере.
Договорившись с продавцом, мужчина перевел деньги (8 500 рублей) на указанный счет, однако, обувь так и не получил. А продавец перестал выходить на связь.
«… Оперуполномоченные уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность злоумышленника, 18-летнего жителя соседнего региона...» - пояснили в пресс-службе УМВД.
Фигурант был задержан на территории Московской области. В содеянном он сознался, пояснив, что изначально не планировал отправлять товар.
Следователем СУ УМВД России по городу Владимиру в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам «Мошенничества».
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений