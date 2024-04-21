Жители Кольчугинского района пытаются добиться организации дорожного сообщения до деревни...

Жители Кольчугинского района пытаются добиться организации дорожного сообщения до деревни Тимошкино.Как стало известно, Кольчугинской межрайонной прокуратурой была проведена проверка по обращению жителей деревни Тимошкино, которые подняли вопрос об отсутствии надлежащего дорожного сообщения.Выяснилось, что единственная дорога, ведущая к деревне, является грунтовой.«… Под воздействием погодных условий дорожное полотно становится непригодным для проезда скорой медицинской помощи, аварийных служб, служб спасения при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе жизни и здоровью граждан...» - поясняют в пресс-службеДействуя в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, прокурор обратился в Кольчугинский городской суд с заявлением к администрации района о возложении обязанности обеспечить дорожное сообщение с деревней Тимошкино.Отмечается, что все требования удовлетворены. И в данный момент исполнение находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области