Положение бывшего президента Украины Петра Порошенко резко ухудшилось. Ушедшего в оппозицию политика призывают ответить за коррупцию, вывод миллиардов в офшоры и бойню в Донбассе.

Положение бывшего президента Украины Петра Порошенко резко ухудшилось. Ушедшего в оппозицию политика призывают ответить за коррупцию, вывод миллиардов в офшоры и бойню в Донбассе.Всерьез заняться Порошенко обещает экс-руководительадминистрации Виктора Януковича Андрей Портнов. После государственногопереворота зимой 2014 года он выехал с Украины и жил в Европе. За несколькодней до инаугурации Зеленского он вернулся в Незалежную.Мстить бывшему президенту Портнов, с его слов, несобирается. При этом он анонсировал проведение независимого расследованиядеяний Порошенко и его соратников, чтобы арестовать их и привлечь к уголовной ответственности. "Ключевыми вопросами будут анализ,систематизация и процессуальное оформление, обращение в правоохранительныеорганы и суды по вопросам, связанным с мародерством, хищением в армии и темивопросами, которые имеют максимальное доверие и интерес у украинскогосоциума", – сказал Портнов в эфире телеканала "НАШ".По словам Портнова, пока украинские солдаты гибли вДонбассе, и его люди выводили деньги в офшоры. "Он отмывалденьги, не платил налоги, на которые могли купить военную технику и амунициюдля украинских солдат", – подчеркнул политик. Портнов заверил, что егокоманда юристов сделает все возможное, чтобы бывший президент и его окружениеникогда не смогли влиять на украинскую политику.Посадить Порошенко за решетку на Украине достаточножелающих. Один из эпизодов, по которому бывший президент может угодить втюрьму, связан с событиями на майдане зимой 2014 года.В начале мая Порошенко был вызвал на допрос вГенпрокуратуру, но явиться отказался. До этого он также игнорировал вызовыследователей. В ведомстве не исключают, что доставить бывшего президента набеседу со следователями придется силой.Не исключено, что видеть Порошенко в местах не стольотдаленных хочет и новый лидер Незалежной Владимир Зеленский. Во всяком случае,шоумену настоятельно советуют упрятать бывшего президента куда подальше.В противном случае, предупреждает экс-заместительгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, попытается сколотить коалицию вВерховной раде и ограничить власть Зеленского. Чиновник уверен, что арестоватьнеобходимо не только бывшего президента, но и лояльных ему силовиков.