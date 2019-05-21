Положение бывшего президента Украины Петра Порошенко резко ухудшилось. Ушедшего в оппозицию политика призывают ответить за коррупцию, вывод миллиардов в офшоры и бойню в Донбассе.
Положение бывшего президента Украины Петра Порошенко резко ухудшилось. Ушедшего в оппозицию политика призывают ответить за коррупцию, вывод миллиардов в офшоры и бойню в Донбассе.
Всерьез заняться Порошенко обещает экс-руководитель
администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. После государственного
переворота зимой 2014 года он выехал с Украины и жил в Европе. За несколько
дней до инаугурации Зеленского он вернулся в Незалежную.
Мстить бывшему президенту Портнов, с его слов, не
собирается. При этом он анонсировал проведение независимого расследования
деяний Порошенко и его соратников, чтобы арестовать их и привлечь к уголовной ответственности. "Ключевыми вопросами будут анализ,
систематизация и процессуальное оформление, обращение в правоохранительные
органы и суды по вопросам, связанным с мародерством, хищением в армии и теми
вопросами, которые имеют максимальное доверие и интерес у украинского
социума", – сказал Портнов в эфире телеканала "НАШ".
По словам Портнова, пока украинские солдаты гибли в
Донбассе, и его люди выводили деньги в офшоры. "Он отмывал
деньги, не платил налоги, на которые могли купить военную технику и амуницию
для украинских солдат", – подчеркнул политик. Портнов заверил, что его
команда юристов сделает все возможное, чтобы бывший президент и его окружение
никогда не смогли влиять на украинскую политику.
Посадить Порошенко за решетку на Украине достаточно
желающих. Один из эпизодов, по которому бывший президент может угодить в
тюрьму, связан с событиями на майдане зимой 2014 года.
В начале мая Порошенко был вызвал на допрос в
Генпрокуратуру, но явиться отказался. До этого он также игнорировал вызовы
следователей. В ведомстве не исключают, что доставить бывшего президента на
беседу со следователями придется силой.
Не исключено, что видеть Порошенко в местах не столь
отдаленных хочет и новый лидер Незалежной Владимир Зеленский. Во всяком случае,
шоумену настоятельно советуют упрятать бывшего президента куда подальше.
В противном случае, предупреждает экс-заместитель
генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, попытается сколотить коалицию в
Верховной раде и ограничить власть Зеленского. Чиновник уверен, что арестовать
необходимо не только бывшего президента, но и лояльных ему силовиков.