Находясь в помещении одной из столичных автомоек на Полярной улице, подозреваемый произвел выстрел в направлении сотрудника мойки, причинив тем самым тяжкий вред здоровью...

Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с сотрудниками ФСБ России задержали 33-летнего мужчину, так называемого «вора в законе» по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.Сотрудниками полиции установлено, что в 2014 году, находясь в помещении одной из столичных автомоек на Полярной улице, подозреваемый произвел выстрел в направлении сотрудника мойки, причинив тем самым тяжкий вред здоровью потерпевшего.В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение разыскиваемого, который был задержан в Краснодарском крае.По данному факту СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело, по признакам преступления предусмотренными ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-94-70