На кораблях Тихоокеанского флота торжественно подняли флаги: с момента создания прошло 288 лет. На сегодня в честь праздника запланированы спортивные соревнования и концерт. Тихоокеанский флот - одно из крупнейших оперативно-стратегических объединений военно-морских сил России.

На кораблях Тихоокеанского флота торжественно подняли флаги: с момента создания прошло 288 лет. На сегодня в честь праздника запланированы спортивные соревнования и концерт. Тихоокеанский флот — одно из крупнейших оперативно-стратегических объединений военно-морских сил России.Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Комсомольск-на-Амуре" готовится заступить на боевое дежурство. Утренний подъем флага - в любой день, в любую погоду - неотъемлемая часть военно-морской традиции.Два года назад подлодка получила вторую жизнь, прошла глубокую модернизацию и вошла в состав Тихоокеанского флота. По сути, прежним остался лишь корпус, конструкторы полностью обновили боевую и техническую часть. Новому экипажу пришлось даже переучиваться для того, чтобы управлять этим современным и бесшумным подводным кораблем.Даже если лодка стоит у пирса, идут тренировки. 33-летний командир лодки Алексей Ланских ставит задачи: прокладка курса, обнаружение целей, отработка мероприятий по борьбе за живучесть. Действия подчиненных нужно довести до автоматизма."Условия тяжелые — либо в подводном положении, либо в надводном. Они сплачивают экипаж: мы как один организм, как семья. Друг без друга не можем", — говорит капитан третьего ранга Алексей Ланских.На недавних совместных с Китаем учениях "Морское взаимодействие" "Комсомольск" прошел незамеченным сквозь строй противолодочных кораблей. Не смогли найти его и с самолетов. Зато после подводники устроили оппонентам "сюрприз" — торпедную атаку: хоть и учебную, но результативную.Другим испытанием стала отработка совместной спасательной операции. Российские подводники смогли перебраться на китайский глубоководный аппарат, который пристыковался прямо к аварийному люку субмарины на глубине в 75 метров. Моряки были благополучно доставлены на поверхность. Такое упражнение проводилось впервые.Сейчас лодка готовится к очередному выходу в море. В ближайшие дни моряки отработают маневрирование и стрельбу в надводном положении.