Обнародована служебная инструкция командира летного отряда самолета SSJ 100 авиакомпании Олега Энгельса. Документ был разослан во все профильные подразделения Аэрофлота.

Обнародованаслужебная инструкция командира летного отряда самолета SSJ 100 авиакомпанииОлега Энгельса. Документ был разослан во все профильные подразделения "Аэрофлота".Олег Энгельс отмечает в ней резкое увеличение числа жестких посадокэкипажей SSJ. "Эту служебную инструкцию получили все экипажи SSJ", – цитируетисточник в "Аэрофлоте" Telegram-канал "База".Однако не ясно, была ли она получена до смертельного пожара в Шереметьево 5 маяили после нее.В пресс-службе "Аэрофлота" на вопрос, когда была составлена и разослана инструкция,ответили неоднозначно: "Требования по предотвращению жестких посадок составленыдля всех типов воздушных судов (ВС) в 2018 – 2019 годов". По данным источника вавиакомпании, составленный Энгельсом документ не мог появиться раньше серединыянваря текущего года.В своем письме Олег Энгельс говорит о пяти причинах, которые привели кувеличению числа жестких посадок SSJ. Первой причиной, по его мнению, являетсято, что командиры воздушного судна и вторые пилоты игнорируют требования, необходимые дляпредотвращения грубых посадок.Втораяпричина – позднее вмешательство состороны командира самолета по исправлению ошибок при заходе на посадку припилотировании вторыми пилотами. Третьей причиной является отсутствиестандартных так называемых callouts (уведомление о высоте и избыточном крене – Прим. ред.) со стороны вторых пилотов при нарушении критериевстабилизированного захода при пилотировании.Следующая причина, по мнению командиралетного отряда самолета SSJ 100 – необоснованное понижение уровня автоматизации призаходе на посадку. И, наконец, неучет со стороны командира воздушного суднаметеоусловий, сложности аэродрома и прочих условий при принятии решения овыполнении захода вторыми пилотами.Катастрофа SSJ 100 в Шереметьево произошла 5 мая. Самолет, выполнявшийрейс Москва – Мурманск, вернулся в аэропорт вылета после того, как в негонесколько раз ударила молния. На борту лайнера находились 78 человек. Послеприземления самолет загорелся, погиб 41 человек.