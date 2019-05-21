24-летняя актриса Александра Бортич дала интервью, в котором поделилась подробностями совместной работы с Александром Машковым. Они вместе снялись в фильме Миллиарды, который вышел в прокат 18 апреля.

24-летняя актриса Александра Бортич дала интервью, в котором поделилась подробностями совместной работы с Александром Машковым. Они вместе снялись в фильме "Миллиарды", который вышел в прокат 18 апреля.После совместных съемок Бортич полна приятных впечатлений. Она называет Машкова настоящим профессионалом,интеллигентным, замечательным человеком.Сам актер не скрывает, что работа занимает у него почти все время. Ему не хватает 24 часов в сутках для отдыха и личных моментов. Единственная дочь Мария подарила деду прекрасных внучек -8-летнюю Стефанию и 7-летнюю Александру. Но даже девочек мужчина видит довольно редко из-за большого объема работы.Также актриса поведала, каким секретом с ней поделился Владимир Львович. Это была сцена в аэропорту. Их стали узнавать прохожие и начали просить о совместном фото. Это ужасно отвлекало от процесса съемки.Актеры завели разговор об этом. Они обсуждали. что люди бывают не очень адекватные, и делились разными историями."И тогда он сказал мне: "Так. Слушай. Фоткаться со всеми – это твоя работа". И мне с тех стало гораздо легче", – рассказала Бортич.Благодаря этому совету, девушка перестала агрессивно реагировать не невежество. Теперь только улыбкой, сообщаетКроме того девушка рассказала о своем самом преданном фанате. Это ее бабушка. Каждый новый фильм Саши она вместе с подружками-соседками смотрит в кино, гордясь своей внучкой.