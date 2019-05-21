Во вторник сборная России по хоккею проведет свой заключительный матч группового этапа чемпионата мира. Соперником нашей команды станут чемпионы мира хоккеисты сборной Швеции. Начало матча в 21.15.

Во вторник сборная России по хоккею проведет свой заключительный матч группового этапа чемпионата мира. Соперником нашей команды станут чемпионы мира хоккеисты сборной Швеции. Начало матча в 21.15.Стало известно, что ворота сборной России будет защищать Андрей Василевский. На групповом этапе тренерский штаб российской команды использовали двух вратарей. Василевский играл против норвежцев (5:2), чехов (3:0), итальянцев (10:0) и латвийцев (3:1). Александр Георгиев играл с командами Австрии (5:0) и Швейцарии (3:0).Сборная России сыграла шесть матчей и все их выиграла. Наша сборная лидирует в группе В с 18 очками. У шведов 15 очков, и они занимают третье место. На второй позиции команда Чехии у которой 15 очков.