Работы по проектированию зелёного парка могут обойтись в 1,5-2 млн рублей, и область готова профинансировать эти проектные работы

Работы по проектированию зелёного парка могут обойтись в 1,5-2 млн рублей, и область готова профинансировать эти проектные работы18 мая администрация Владимирской области совместно с общественниками и волонтёрами провела очередной Арт-субботник в парке у Дворца детского и юношеского творчества города Владимира.От областной администрации в уборке муниципальной территории приняли участие директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Илья Потапов, председатель комитета общественных связей и СМИ Григорий Белов, сотрудники комитета по молодёжной политике.В ходе нынешнего субботника, как и на прошедшем здесь 20 апреля субботнике с участием Губернатора Владимира Сипягина, территория вновь была очищена от мусора, оставляемого недобросовестными посетителями. Кроме того, 18 мая представители исполнительной власти региона вновь подтвердили, что администрация области готова оказать мэрии финансовую помощь. Региональные власти протягивают администрации Владимира руку поддержки в разработке проекта благоустройства этой многострадальной зелёной зоны, которая за несколько последних десятилетий превратилась в заброшенные заросли в центре города, и содействовать её включению в 2020 году в нацпроект «Жильё и городская среда» для финансирования благоустройства.«Это совершенно новый и обнадёживающий подход к решению проблемы, затянувшейся на десятилетия, который предлагает городу Губернатор, – подчеркнул Илья Потапов. – Если предложение будет принято, мэрии больше не надо будет искать инвесторов для благоустройства 27 гектаров заброшенных в центре города садов. Не нужно идти на поводу у непопулярных в народе предложений о строительстве в парке отелей, деловых центров и магазинов».Вхождение в национальный проект даст возможность привлечь федеральные средства на создание здесь красивого зелёного парка, где горожане и гости города смогут безопасно гулять, заниматься спортом, дышать свежим воздухом и любоваться видами исторического центра столицы региона. И начать эти работы можно уже в следующем году.Для исполнения многолетней мечты горожан о достойной рекреационной зоне у ДТЮ, мэрии необходимо включить парк в ежегодно подаваемую в Минстрой РФ заявку. Для этого, в свою очередь, требуется проект и поддержка идеи жителями через обязательное голосование, которое предстоит организовать администрации города Владимира, уточняет директор департамента жилищно-коммунального хозяйства.По оценками специалистов, работы по проектированию зелёного парка могут обойтись в 1,5-2 млн рублей, и область готова профинансировать проектные работы по созданию парка у ДТЮ, чтобы, наконец, сдвинуть решение проблемы с мёртвой точки.«Позиция Губернатора – ничего здесь не строить, никаких офисных, никаких торговых центров, – напомнил Григорий Белов. – Здесь должен быть действительно парк – зона отдыха, зелёная зона».«По заданию главы региона Владимира Владимировича Сипягина мы всё посчитали, – уточнил Илья Потапов. – Так, на устройство здесь хорошего парка с дорожками, скамеечками, освещением, урнами потребуется до 400 млн рублей – из расчёта типовой себестоимости благоустройства одного гектара в 12-15 млн рублей. Это вполне посильные средства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», финансируемого из федерального бюджета. И эти деньги город может получить, если городская администрация проявит заинтересованность».По его мнению, работы можно разбить на несколько этапов, что позволит в гарантированно создать прекрасную зону отдыха. Кроме того, деньги на благоустройство можно привлечь и по другим федеральным программам, например, через департамент природопользования – на очистку рек. Ведь каскад прудов с дикими утками – это на самом деле запруженная река Лыбедь.Предельно чётко о путях решения проблемы – в ходе состоявшейся на Арт-субботнике своеобразной проектной сессии – высказались и профессиональные архитекторы. Главный архитектор института «Владимиргражданпроект» Николай Волков даже показал участникам проект «Детского парка» от 1984 года, который начали реализовывать, но закончить не позволила перестройка и последующие события в стране конца 1980-х – середины 1990 годов. Остатки того долгостроя – руины фонтана и доска почёта есть здесь до сих пор. По словам Николая Волкова, тот проект уже устарел, равняться в создании зелёных зон, которых так не хватает Владимиру, надо на современные парки России и мира.Архитектор Александра Лускатова представила свою концепцию благоустройства парка. Она учитывает уникальный ландшафт местности, включает живописную аллею, обширный луг, где можно расположиться на траве для игр и отдыха, ручей и водный каскад.А что же, по мнению местных жителей, добровольно участвующих в расчистке заброшенного зелёного уголка, им нужно от парка? Люди ждут появления здесь удобных дорожек для ходьбы и велопрогулок; обустроенных мест – летней эстрады, амфитеатра и беседок для проведения концертов, встреч и пикников, скамеек для отдыха, современной детской площадки с необходимым набором объектов. Прозвучали пожелания об инфраструктуре для слабовидящих, поскольку рядом находится специализированная школа. Поскольку в этом месте уже сложилось неформальное общество владельцев четвероногих, предлагается рассмотреть создание специальной закрытой «собачьей площадки» со снарядами для тренировки. Требуется хорошее освещение – люди хотят приходить сюда и в вечернее время.Решено, что итоги этого разговора, прозвучавшие предложения владимирцев будут обобщены и направлены в городскую администрацию.Однако в затянувшейся истории создания муниципального парка до сих пор нет внятной позиции городской администрации. Вот что на письмо о предложениях по благоустройству военно-патриотического парка в районе Октябрьского проспекта и зелёной зоны у ДТЮ, направленном областной администрацией 10 апреля 2019 года в адрес главы администрации города Владимира Андрея Шохина, ответил 23 апреля его заместитель Сергей Литвинкин: для устройства военно-патриотического парка, заложенного в начале 2017 года пока разработан эскизный проект, его ориентировочная стоимость составляет более 102 млн рублей, «конкретные сроки строительства и источники финансирования указанных работ из федерального и областного бюджета не определены»; по вопросу благоустройства парка у ДТЮ он сообщил, что «постановлением главы города Владимира от 11 марта 2010 года № 704 утверждена документация по планировке территории Центрального городского парка по ул. Мира. Проектно-сметная документация на выполнение работ не разрабатывалась».Из этого ответа трудно понять, хочет ли мэрия благоустраивать заброшенную муниципальную землю с учётом предлагаемой регионом помощи.Илья Потапов напомним, что на субботнике 20 апреля Губернатор поручил в течение месяца провести минимальное благоустройство в парке, установить здесь лавочки и урны, сделать тропинку с твёрдым покрытием для пробежек и прогулок. Однако это не было выполнено из-за инертной позиции городских властей.«Так как парк находится на территории города Владимира, администрация области не вправе напрямую вмешиваться в дела муниципалитета, – пояснил директор департамента ЖКХ. – Нашим департаментом проработаны вопросы установки контейнеров. Есть компании, готовые помочь в этом вопросе. Но нам необходимо хоть какое-то взаимодействие от города, чтобы мы понимали, где всё это правильно установить. Я попросил Андрея Станиславовича Шохина установить контактное лицо от администрации города, но ответа пока так и не получил. А как законопослушный человек, не могу самостоятельно – без участия мэрии – приступить к этой работе. Так что, ждём ответа мэрии... Уверен, этого же ждут и жители Владимира, испытывающего серьёзный дефицит озеленённых территорий общего пользования. Мы протягиваем мэрии руку помощи, и, думаю, грех ей упускать эту возможность!»