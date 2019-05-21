Тренер по танцам Максим Захаров угрожает расправой звезде сериала Физрук Андрею Крыжнему. Хореограф уверен, что его девушка – модель Мария Григорьева изменяет ему с актером. В студии программы Дмирия Шепелева На самом деле Первого канала мужчины встретились лицом к лицу.

Тренер по танцам Максим Захаров угрожает расправой звездесериала "Физрук" Андрею Крыжнему. Хореограф уверен, что его девушка – модель МарияГригорьева изменяет ему с актером. В студии программы Дмирия Шепелева "На самомделе" Первого канала мужчины встретились лицом к лицу.Вот уже несколько недель Максим Захаров караулит звезду российскихсериалов у подъезда. Тренер хочет отвадить Крыжнего от возлюбленной. По словамхореографа, у него есть все основания для ревности, ведь когда-то Григорьевавстречалась с ним еще будучи замужем."Я начал замечать, что она с тренировки приходит, как будтона свидании была. Я взял телефон незаметно, синхронизировал, чтобы видеть ктоей присылает фото, с кем она общается. Мне стало известно, что она на такси посещаетодин и тот же адрес, как оказалось, это адрес Андрея", – рассказал Захаров впрограмме "На самом деле".После в студии ток-шоу появился Андрей Крыжний. Он опасается мести Захарова, поэтому пришел с охраной. Присутствующим артист поведал, что видится с Марией Григорьевой тольков спортивном зале и между ними нет никаких отношений. В доказательство актер готов предоставить экспертам программы "На самом деле" свой телефон.Также звезда сериала "Физрук" намекнула, что Максим Захаров ведетсебя не совсем адекватно. Якобы он не раз становился свидетелем его агрессии квозлюбленной.Сама Мария Григорьева долго отказывалась приезжать на съемки"На самом деле", но в последний момент передумала. Однако проверки на детекторелжи девушке удалось избежать: Григорьева заявила о своей беременности.Меж тем профайлер Сабина Пантус сомневается в искренности Марии.Гримерки эксперта и модели оказались рядом, поэтому Сабина слышала все, о чемговорила девушка. По словам профайлера, модель выпила несколько бокалов шампанского, поэтому яано врет о том, что ждет ребенка.О поведении героев этого выпуска "На самом деле" высказалсятакже полиграфолог Роман Устюжанин. Эксперт сообщил, что его пыталисьподкупить. Охранник Андрея просил исказить результаты предварительноготестирования и озвучить нужный.Прямо в студииток-шоу звезда российских сериалов прошла проверку на детекторелжи. После того как артиста подключили к аппарату, тот изменил свои показания. В итоге Андрей Крыжний признал, что состоял винтимной связи с Марией Григорьевой."Мы с ней пошли в кафе, выпили кофе. Она не хотелавозвращаться домой в этот день. Так мы начали общаться. Я сюда пришел толькоради нее, потому что она попросила", – отметил артист.Ведущий шоу "На самом деле" прокомментировалсложившуюся ситуацию. "Кто как поступит, тому так бумерангом и вернется.Наверное, это как раз тот случай, когда это справедливо", – резюмировал шоумен.