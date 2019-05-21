Анфисе Чеховой потребовалась срочная операция. Зрение певицы начало стремительно падать, что ни на шутку взволновало телеведущую и ее близких.

Анфисе Чеховой потребовалась срочная операция. Зрение певицыначало стремительно падать, что ни на шутку взволновало телеведущую и ееблизких.Как выяснилось, речь идет о лазерной коррекции зрения. Впоследнее время Анфиса стала хуже видеть, так что ей пришлось носить очки.Прибегнуть к помощи линз Чехова не пожелала, так как они вызывают неприятныеощущения. Также, по ее словам, долгое ношение линз может привести к слепоте. Вконечном итоге женщина обратилась к специалисту.По словам Чеховой, она долгое время не решалась на операцию.Перед процедурой Анфиса сильно волновалась. Об этом она написала на своей Instagram-странице. "Ужаснобоюсь. Меня вообще пугают любыеоперации. А вдруг ослепну, и придется мне завязать с Инстаграмом и начатьванговать?" – поделилась переживаниями телеведущая. В комментариях поклонникинаписали много слов поддержки.Отмечается, что операция по корректировке зрения прошла быстрои успешно. Пока телеведущая вынуждена носить очки, поскольку это защищает отслишком яркого света и не дает чесать глаза. Через несколько дней Анфиса сновавернется "в строй".