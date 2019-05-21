Анфисе Чеховой потребовалась срочная операция. Зрение певицы
начало стремительно падать, что ни на шутку взволновало телеведущую и ее
близких.
Анфисе Чеховой потребовалась срочная операция. Зрение певицы
начало стремительно падать, что ни на шутку взволновало телеведущую и ее
близких.
Как выяснилось, речь идет о лазерной коррекции зрения. В
последнее время Анфиса стала хуже видеть, так что ей пришлось носить очки.
Прибегнуть к помощи линз Чехова не пожелала, так как они вызывают неприятные
ощущения. Также, по ее словам, долгое ношение линз может привести к слепоте. В
конечном итоге женщина обратилась к специалисту.
По словам Чеховой, она долгое время не решалась на операцию.
Перед процедурой Анфиса сильно волновалась. Об этом она написала на своей Instagram-странице. "Ужасно
боюсь. Меня вообще пугают любые
операции. А вдруг ослепну, и придется мне завязать с Инстаграмом и начать
ванговать?" – поделилась переживаниями телеведущая. В комментариях поклонники
написали много слов поддержки.
Отмечается, что операция по корректировке зрения прошла быстро
и успешно. Пока телеведущая вынуждена носить очки, поскольку это защищает от
слишком яркого света и не дает чесать глаза. Через несколько дней Анфиса снова
вернется "в строй".