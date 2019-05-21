В один из окружных судов Парижа поступил иск от бывшей сотрудницы Федерации футбола Франции, которая обвиняет своего начальника из числа высокопоставленных чиновников FFF в домогательствах, а саму федерацию в том, что она не смогла помешать харассменту, который привел к потере женщиной работы.

В один из окружных судов Парижа поступил иск от бывшей сотрудницы Федерации футбола Франции, которая обвиняет своего начальника из числа высокопоставленных чиновников FFF в домогательствах, а саму федерацию в том, что она не смогла помешать харассменту, который привел к потере женщиной работы.Женщина, чье имя не называется, заявила о двух эпизодах харассмента: первый произошел в декабре 2017 года во время рождественской корпоративной вечеринки, а второй – в ночном клубе в столице России во время победного для Франции чемпионата мира по футболу, сообщает Get French Football News. Начальник девушки, якобы, пытался поцеловать ее без согласия.Впрочем, функционеру, личность которого правоохранительные инстанции также пока не раскрывают, вменяется в вину длительное преследование подчиненной: он, якобы, ежедневно отпускал замечания о ее нарядах и макияже, советовал надеть "то красивое платье", подолгу наблюдал за ней. Девушка предъявила иск экс-начальнику и самой FFF в размере 60 тыс. евро.