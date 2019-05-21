Елену Зеленскую раскритиковали за отсутствие вкуса и стиля в
одежде. Эксперты считают, что на инаугурации первая леди пыталась быть похожей
на Меланью Трамп – но не слишком удачно. Сама супруга президента отрицает, что копирует чей-то стиль.
Елену Зеленскую раскритиковали за отсутствие вкуса и стиля в
одежде. Эксперты считают, что на инаугурации первая леди пыталась быть похожей
на Меланью Трамп – но не слишком удачно. Сама супруга президента отрицает, что копирует чей-то стиль.
Наряд на церемонии инаугурации президента
Украины раскритиковали специалисты. Жена украинского лидера была в белом
деловом костюме. По мнению экспертов, первая леди копирует стиль супруги президента
США Меланьи Трамп. Однако сравняться с ней Зеленской едва ли удастся.
"Мелани одевалась хорошо и до того, как она стала женой
президента. У нее всегда был свой стиль. А у жены Зеленского никогда не было
стиля: она то, что нашла, то и надевала. Вкуса не было", – заявил стилист международного класса Анвар Очилов.
В то же время, есть мнение и других экспертов моды. Они
считают, что стиль свежее и легче, чем у первых леди европейских
стран. Сама супруга Владимира Зеленского категорически заявляет, что не
планирует копировать опыт зарубежных коллег, сообщает
"Что касается имиджа, я не пытаюсь следовать чьему-то
стилю и не стараюсь кого-то копировать. Чтобы понимать какие-то протокольные
нюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий, но
не более того", – цитирует Елену Зеленскую
Комментаторы отмечают, что у есть
преимущества перед первыми леди зарубежных стран. Она не обнажалась для мужских
журналов, как Меланья Трамп во время своей модельной карьеры. Выигрывает союз
Зеленских и сравнение с семейством Макрон – французского лидера с его супругой
разделяют 24 года, тогда как Владимир и Елена – ровесники.