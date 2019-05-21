Елену Зеленскую раскритиковали за отсутствие вкуса и стиля в одежде. Эксперты считают, что на инаугурации первая леди пыталась быть похожей на Меланью Трамп – но не слишком удачно. Сама супруга президента отрицает, что копирует чей-то стиль.

Елену Зеленскую раскритиковали за отсутствие вкуса и стиля водежде. Эксперты считают, что на инаугурации первая леди пыталась быть похожейна Меланью Трамп – но не слишком удачно. Сама супруга президента отрицает, что копирует чей-то стиль.Наряд на церемонии инаугурации президентаУкраины раскритиковали специалисты. Жена украинского лидера была в беломделовом костюме. По мнению экспертов, первая леди копирует стиль супруги президентаСША Меланьи Трамп. Однако сравняться с ней Зеленской едва ли удастся."Мелани одевалась хорошо и до того, как она стала женойпрезидента. У нее всегда был свой стиль. А у жены Зеленского никогда не былостиля: она то, что нашла, то и надевала. Вкуса не было", – заявил стилист международного класса Анвар Очилов.В то же время, есть мнение и других экспертов моды. Онисчитают, что стиль свежее и легче, чем у первых леди европейскихстран. Сама супруга Владимира Зеленского категорически заявляет, что непланирует копировать опыт зарубежных коллег, сообщает"Что касается имиджа, я не пытаюсь следовать чьему-тостилю и не стараюсь кого-то копировать. Чтобы понимать какие-то протокольныенюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий, ноне более того", – цитирует Елену ЗеленскуюКомментаторы отмечают, что у естьпреимущества перед первыми леди зарубежных стран. Она не обнажалась для мужскихжурналов, как Меланья Трамп во время своей модельной карьеры. Выигрывает союзЗеленских и сравнение с семейством Макрон – французского лидера с его супругойразделяют 24 года, тогда как Владимир и Елена – ровесники.