В минувший понедельник в Волгограде на офис кредитной организации был совершен налет: мужчина в кепке, солнцезащитных очках и медицинской маске, угрожая ножом сотруднице учреждения, похитил деньги и скрылся.

В минувший понедельник в Волгограде на офис кредитной организации был совершен налет: мужчина в кепке, солнцезащитных очках и медицинской маске, угрожая ножом сотруднице учреждения, похитил деньги из кассы.Преступление было совершено вчера, 20 мая, в Дзержинском районе около пяти часов вечера. Налетчик пришел под видом клиента организации, однако внезапно достал нож и напал на девушку, требуя деньги."Что ты переживаешь так, я тебя не трону", — говорил преступник, держа нож у лица сотрудницы организации. Затем он попытался закрыть ее в подсобном помещении, однако его спугнула женщина, находившаяся неподалеку.Мужчина сбежал, не забыв прихватить свою добычу, а напуганная им девушка вызвала полицию.По последней информации, ведется активный розыск налетчика. О его задержании не сообщается.