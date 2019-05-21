Ксения Бородина выступила с идеей, что нужно сохранять брак, несмотря ни на что. Однако певица Рита Дакота выступила против такой точки зрения ведущей скандально известного реалити-шоу Дом-2.

Ксения Бородина выступила с идеей, что нужно сохранять брак, несмотря ни на что. Однако певица Рита Дакота выступила против такой точки зрения ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2".На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Бородина опубликовала фотографию, на которой запечатлена со своим вторым мужем Курбаном Омаровым. История их отношений драматична: пара оформила брак летом 2015 года, а уже зимой Ксения подарила супругу дочь Теону. Однако счастье было недолгим. Через года Омаров и Бородина расстались. Тогда Ксения на всю страну рассказала об изменах супруга. Несмотря на то, что скандал долго муссировался, сами супруги сумели помириться, и теперь являются одной из самых гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса.В своем посте Ксения Бородина поделилась неутешительной брачной статистикой и призвала беречь брак. "Нет, если там такая проблема, алкоголик , наркоман, гуляет и изменяет, это понятно. Но иногда люди просто идут и убивают свой брак, потому что не нашли компромисс, либо просто даже не пытались это спасти!" – высказалась телеведущая. Она призналась, что против призыва "иди и разводись!". "Это модно, быть такой крутой, самостоятельной и все послать к черту. Послать можно только тогда, когда реально ты все сделала, чтобы спасти не получилось и тогда пошла и уничтожила (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – рассудила звезда "Дома-2".Ксения Бородина высказала убеждение, что многие браки распадаются от того, что они ранние. "Малыши еще сами и справится не могут, просто не умеют((( успевают сделать деток, а совместную жизнь нормальную построить нет( а вы как считаете?!" – обратилась к подписчикам она. Интересно, что с Ксенией Бородиной не согласилась певица Рита Дакота, прошлым летом оформившая развод с коллегой Владом Соколовским. Она оказалась последней, кто узнал о его изменах.Артистка очень подробно объяснила телеведущей свою позицию. Ее сущность в том, что нужно ценить себя, свое счастье и счастье детей, которые чувствуют себя счастливыми рядом с счастливыми родителями, пусть и не живущими вместе. "Двоякое ощущение, милая .. С одной стороны, вроде все так, как ты говоришь. Но с другой, нет в мире ничего важнее СЧАСТЬЯ", – заявила Рита Дакота.Певица убеждена, что расставание не так страшно, как кажется. "У всего есть свой срок. В разводе нет ничего трагичного, если период проведенный рядом принимать с благодарностью в сердце, а опыт и рост в отношениях – принимать за подарок. Я бы вообще посоветовала разводиться ВСЕМ 😂", – заключила . Отметим, что пока никак не отреагировала на ее комментарий.