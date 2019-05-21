Для гостей была проведена экскурсия по зданию ЦКС УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве...

Делегация полиции г. Хельсинки посетила здание ЦКС УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве.В Центре кинологической службы в рамках обмена опытом в сфере обеспечения организации и непосредственного осуществления оперативно-служебных мероприятий по использованию специалистов-кинологов в служебной деятельности органов внутренних дел состоялся приём делегации Главного управления полиции г. Хельсинки.Начальник Центра кинологической службы Главного управления Министерства внутренних дел России по г. Москве Алексей Фомин и начальник Центра кинологической службы Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел России по г. Москве Екатерина Соломатина рассказали гостям о деятельности Центра кинологической службы.Для гостей была проведена экскурсия по зданию ЦКС УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве. Полицейские северной страны увидели, как и в каких условиях столичные кинологи дрессируют собак и в каких условиях проживают животные. Также собаки продемонстрировали гостям свои навыки нахождения наркотических и взрывчатых веществ по запаху.В завершение встречи представители делегации г. Хельсинки отметили высокий уровень организации деятельности столичной кинологической службы.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29