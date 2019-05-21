В Воронеже 21 мая пройдет Форум сельских депутатов партии Единая Россия. Его участники обсудят вопросы социального развития села, а также проект государственной программы Развитие сельских территорий, который по поручению президента России Владимира Путина подготовило Министерство сельского хозяйства.

В Воронеже 21 мая пройдет Форум сельских депутатов партии "Единая Россия". Его участники обсудят вопросы социального развития села, а также проект государственной программы "Развитие сельских территорий", который по поручению президента России Владимира Путина подготовило Министерство сельского хозяйства.Участие в мероприятии примут свыше 250 человек. В их число вошли депутаты сельских поселений Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей: фермеры, учителя, врачи и социальные работники.К обсуждению вопросов развития сельских территорий присоединятся также секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов. Также в форуме примут участие первый заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам, координатор партийного проекта "Единой России" "Российское село" Владимир Плотников, губернатор Белгородской области, председатель общественного совета партпроекта "Единой России" "Российское село" Евгений Савченко, депутаты нижней палаты парламента, представители министерств и ведомств.В рамках Форума запланированы три панельные дискуссии – "Развитие жилищного строительства на сельских территориях", "Содействие занятости сельского населения" и "Современный облик сельских территорий".Мероприятие даст сельским депутатам возможность вместе с отраслевыми специалистами обсудить вопросы применения современных подходов к застройке сельских территорий, строительства дополнительного современного жилья, развития инфраструктуры, обеспечения газификации и водоснабжения, развитие медицины и образования на местах, а также обеспечения рабочими местами местных жителей. После завершения всех дискуссий состоится пленарное заседание Форума сельских депутатов.Напомним, "Единая Россия" приняла активное участие в создании государственной программы "Развитие сельских территорий". На одноименной дискуссионной площадке, которая прошла в рамках XVIII съезда партии, поднимались такие вопросы, как повышение качества жизни, развитие инфраструктуры, увеличение уровня заработной платы, обеспечение занятости и многие другие, жизненно важные для сельских жителей.