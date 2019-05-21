Исследовательская компания Mediascope подсчитала, что в 2019 году россиян, посмотревших финал музыкального конкурса Евровидение, стало почти в два раза больше по сравнению с 2018 годом

Исследовательская компания Mediascope подсчитала, что в 2019 году россиян, посмотревших финал музыкального конкурса Евровидение, стало почти в два раза больше по сравнению с 2018 годом. Согласно результатам измерения, в этом году трансляцию на телеканале Россия 1 посмотрели в среднем 3,2 млн россиян старше четырех лет в городах, где живет более 100 тыс. человек. Рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения) составил 4,6%.Также приведены данные за 2015, 2016 и 2018 годы. В 2017 году Россия не участвовала в конкурсе и его не показывали на территории страны. Популярнее всего финал Евровидения в России был в 2016 году — тогда его посмотрели 5,6 млн человек. В 2015 году — 4,6 млн зрителей. В 2018 году финал конкурса посмотрели чуть больше 1,5 млн россиян.Финал Евровидения-2019 прошел 18 мая в Тель-Авиве. Первое место досталось представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу с песней Arcade. Певец из России Сергей Лазарев занял третье место. Он исполнил песню Scream. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал достаточно высоким результат России на Евровидении.