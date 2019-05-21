Полина Гагарина получила признание широкой публики в то
время, когда сотрудничала с Константином Меладзе. Продюсер в какой-то момент
отказался работать с певицей. Тем не менее, артистка до сих пор восхищается им
и называет его гением.
Полина Гагарина получила признание широкой публики в то
время, когда сотрудничала с Константином Меладзе. Продюсер в какой-то момент
отказался работать с певицей. Тем не менее, артистка до сих пор восхищается им
и называет его гением.
Песня в исполнении "Спектакль окончен"
несколько месяцев держалась на вершинах чартов. Эту композицию написал для
певицы Константин Меладзе, который тогда был ее продюсером. Гагарину перестали
воспринимать как выпускницу "Фабрики звезд" – а видели в ней
взрослую, состоявшуюся исполнительницу.
Тандем Полины Гагариной и Константина Меладзе оказался
успешным. Несмотря на это, спустя какое-то время он распался. Это было решение
самого Меладзе, уверяет Гагарина.
"После него сотрудничество с любым продюсером не имеет
смысла. Я перестала работать с Константином не по своей воле. Я безумно
благодарна за песни, я восхищаюсь им, он гениален. Он сам сказал мне, что на
этом – все", – призналась певица.
Разрыв с продюсером переживала тяжело. Она
даже впала в депрессию, несмотря на поддержку супруга. В конце концов Дмитрий
Исхаков увез жену в Таиланд. А когда пара вернулась с отдыха, судьба стала преподносить
приятные сюрпризы, рассказала Гагарина в эфире YouTube-шоу Ирины Шихман "А
поговорить?".
пригласили на "Евровидение".
Певица с композицией A Million Voices заняла на конкурсе 2015 года второе
место. Затем последовала запись песни "Кукушка" для фильма "Битва
за Севастополь". Слушатели были в восторге, это доказало Гагариной, что
она может идти вперед и без помощи продюсеров, пишет .