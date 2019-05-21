Полина Гагарина получила признание широкой публики в то время, когда сотрудничала с Константином Меладзе. Продюсер в какой-то момент отказался работать с певицей. Тем не менее, артистка до сих пор восхищается им и называет его гением.

Полина Гагарина получила признание широкой публики в товремя, когда сотрудничала с Константином Меладзе. Продюсер в какой-то моментотказался работать с певицей. Тем не менее, артистка до сих пор восхищается ими называет его гением.Песня в исполнении "Спектакль окончен"несколько месяцев держалась на вершинах чартов. Эту композицию написал дляпевицы Константин Меладзе, который тогда был ее продюсером. Гагарину пересталивоспринимать как выпускницу "Фабрики звезд" – а видели в нейвзрослую, состоявшуюся исполнительницу.Тандем Полины Гагариной и Константина Меладзе оказалсяуспешным. Несмотря на это, спустя какое-то время он распался. Это было решениесамого Меладзе, уверяет Гагарина."После него сотрудничество с любым продюсером не имеетсмысла. Я перестала работать с Константином не по своей воле. Я безумноблагодарна за песни, я восхищаюсь им, он гениален. Он сам сказал мне, что наэтом – все", – призналась певица.Разрыв с продюсером переживала тяжело. Онадаже впала в депрессию, несмотря на поддержку супруга. В конце концов ДмитрийИсхаков увез жену в Таиланд. А когда пара вернулась с отдыха, судьба стала преподноситьприятные сюрпризы, рассказала Гагарина в эфире YouTube-шоу Ирины Шихман "Апоговорить?".пригласили на "Евровидение".Певица с композицией A Million Voices заняла на конкурсе 2015 года второеместо. Затем последовала запись песни "Кукушка" для фильма "Битваза Севастополь". Слушатели были в восторге, это доказало Гагариной, чтоона может идти вперед и без помощи продюсеров, пишет .