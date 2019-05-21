К 70-летию жены пародист решил обзавестись новыми землями в деревне Грязь. На них появятся часовня в готическом стиле и небольшой парк.

К 70-летию жены пародист решил обзавестись новыми землями вдеревне Грязь. На них появятся часовня в готическом стиле и небольшой парк.Чтобы расширить территорию замка, Максим Галкин выкупилнесколько прилегающих к нему участков. Некоторые из них попросту пустовали, а водном располагались небольшой огородик и сараи, некогда принадлежавшие пожилойместной жительнице.Возведение православной часовни было желанием АллыПугачевой. Как сообщается, особо верующей Примадонна стала пару лет назад –после венчания с Галкиным.Идею для строительства подал Филипп Киркоров. На егоподмосковном участке на Мякининском полуострове, помимо собственного пляжа изимнего катка, также имеется святилище.Ближайшая подруга Аллы Борисовны Алина Редель посоветовалапостроить часовню на примере церкви Святых апостолов Петра и Павла вШуваловском парке Санкт-Петербурга. По ее мнению, неоготический стиль постройкибудет прекрасно сочетаться с замком в деревне Грязь.Рядом с часовней появится парк, где звезды будутпрогуливаться в окружении пышной растительности. По задумке хозяина, территориябудет засажена яблонями, липами, рябиной, иргой, конским каштаном и другимидеревьями, передает Вокруг ТВ.Напоминаем, что Алла Борисовна переехала в деревню Грязьсразу после свадьбы в 2011 году. На данный момент супруги растят двух детей:Лизу и Гарри.