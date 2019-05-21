К 70-летию жены пародист решил обзавестись новыми землями в
деревне Грязь. На них появятся часовня в готическом стиле и небольшой парк.
К 70-летию жены пародист решил обзавестись новыми землями в
деревне Грязь. На них появятся часовня в готическом стиле и небольшой парк.
Чтобы расширить территорию замка, Максим Галкин выкупил
несколько прилегающих к нему участков. Некоторые из них попросту пустовали, а в
одном располагались небольшой огородик и сараи, некогда принадлежавшие пожилой
местной жительнице.
Возведение православной часовни было желанием Аллы
Пугачевой. Как сообщается, особо верующей Примадонна стала пару лет назад –
после венчания с Галкиным.
Идею для строительства подал Филипп Киркоров. На его
подмосковном участке на Мякининском полуострове, помимо собственного пляжа и
зимнего катка, также имеется святилище.
Ближайшая подруга Аллы Борисовны Алина Редель посоветовала
построить часовню на примере церкви Святых апостолов Петра и Павла в
Шуваловском парке Санкт-Петербурга. По ее мнению, неоготический стиль постройки
будет прекрасно сочетаться с замком в деревне Грязь.
Рядом с часовней появится парк, где звезды будут
прогуливаться в окружении пышной растительности. По задумке хозяина, территория
будет засажена яблонями, липами, рябиной, иргой, конским каштаном и другими
деревьями, передает Вокруг ТВ.
Напоминаем, что Алла Борисовна переехала в деревню Грязь
сразу после свадьбы в 2011 году. На данный момент супруги растят двух детей:
Лизу и Гарри.