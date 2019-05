Ведущий хавбек футбольной сборной Армении и лондонского Арсенала Генрих Мхитарян прокомментировал ситуацию с неучастием в финале Лиги Европы в столице Азербайджана. Канониры решили не везти своего полузащитника в Баку из соображения безопасности.

Ведущий хавбек футбольной сборной Армении и лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян прокомментировал ситуацию с неучастием в финале Лиги Европы в столице Азербайджана. "Канониры" решили не везти своего полузащитника в Баку из соображения безопасности.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Мхитаряну придётся пропустить решающий матч евротурнира, в котором "Арсенал" играет с другой командой из столицы Великобритании" Челси", несмотря на гарантии принимающей стороны. Причина в том, что Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха."Рассмотрев все возможные варианты, мы вынуждены были принять жесткое для меня решение не ехать на финал Лиги Европы, — написал Мхитарян в социальной сети Instagram. – Это такая игра, которая не часто случается в карьере, и я должен признать, мне очень больно ее пропускать. Но я буду болеть за товарищей по команде".Посмотреть эту публикацию в Instagram Having considered all the current options, we had to take the tough decision for me not to travel with the squad to the Europa League Final. It‘s the kind of game that doesn’t come along very often for us players and I must admit, it hurts me a lot to miss it. I will be cheering my teammates on! Let‘s bring it home @arsenal